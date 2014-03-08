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时事要闻 | 2014年 3月 8日 星期六 10:59 BJT

一架从吉隆坡飞北京的马来西亚客机失去联络 机上共有239人

路透北京3月8日 -新华社周六援引中国民航局空管局称，马来西亚航空公司从吉隆坡飞往北京的MH370航班失去通讯联络，同时失去雷达信号。

该架客机原定8日早晨北京时间0630抵达北京。新华报导称，机上共有239人，其中有160名中国旅客，机组成员12人，还有两名婴儿。

报导并称，已经与中国相关管制部门联络证实，该机一直未与中国管制部门建立联络或进入中国空管情报区。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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