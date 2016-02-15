2015年全球空难死亡人数下降 是“特别安全的一年”--IATA

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透新加坡2月15日 - 国际航空运输协会（IATA）周一称，2015年空难及相关死亡人数较之前一年下降，远低于五年均值，是“特别安全的一年”。
IATA最新的年度航空安全报告显示，去年发生了约68起空难，而2014年为77起，过去五年的均值为90起。2015年的空难中，四起有人员死亡，2014年则有12起空难中有人员死亡。
“从有人员死亡的空难数量来看，2015年是特别安全的一年，”IATA理事长兼首席执行官Tony Tyler在声明中指出。
报告涉及的空难中有136人丧生，2014年的空难中有641人丧生，五年均值为504人。
IATA的数据显示，如果再算上德国廉价航空公司德国之翼和俄罗斯科加雷姆航空公司（Metrojet）的空难事故，死亡总人数将增加至510人。
但IATA的空难数据中并不包括这两次空难，因为它们被认定为非法干预下的人为事件。德国之翼的飞行员蓄意将客机坠毁在法国阿尔卑斯山区，科加雷姆的客机疑似在西奈半岛被偷运上机的炸弹炸毁。
“这些空难中暴露出的心理健康和安全问题并不容易解决，但航空业继续努力将事故再次发生的风险降到最小，”Tyler说道。
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编译：李富强 发稿：王燕焜
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