瑞安航空称中国商飞将于2020年代初期推出加大版C919

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透巴黎6月19日 - 爱尔兰廉价航空公司--瑞安航空（Ryanair）(RYA.I)称，中国商用飞机有限责任公司（中国商飞）可能在2020年代初期制造出加大版C919，与空客EAD.PA和波音(BA.N)争夺客户。
首款C919可载乘客174人，将自2016年起交付中国客户。
而瑞安航空执行长奥莱利（Michael O’Leary）在巴黎航展上称，第二款C919最多可载客200人，可能吸引境外航空公司采购。
瑞安现在旗下运营的都是波音737，该公司两年前与中国商飞签署设计协议，协助中国商飞开发可与波音737竞争的机型。
奥莱利称，首款C919很快就会“过时”。但他表示，瑞安航空正与中国商飞合作，尽快开发一款更大的机型。
他称，若加大版机型能在2020年代初期交付，将对波音和空客造成压力，航空公司则将受益。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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