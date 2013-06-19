波音推出787-10梦想客机 加深与空客在大型机市场竞争

路透巴黎6月18日(记者 Alwyn Scott/Tim Hepher) - 波音公司(BA.N) 周二在巴黎航空展上推出了其787旗舰机系列体积更庞大的的787-10型“梦想客机”，加大了与空客EAD.PA在节能长途飞机市场的竞争力度。

波音的787“梦幻客机”因电池问题稍早被禁飞几个月，而787-10型“梦想客机”的登场收到102家公司的订单，以标价计合约总价值近300亿美元，表明外界对这款轻量级、复合材料的飞机投出了信任的一票。

空客稍早在巴黎航展第二天与英国低成本航空公司易捷航空（easyJet）(EZJ.L)达成协议，向后者出售135架空客A320和A320neo客机，总价115亿美元。

两份声明体现出波音和空客的角力，双方均希望在大型飞机市场占得先机。

在过去几年中，双方的角逐一直集中在较小型飞机市场，但竞争的焦点最近几个月已经转向了体积更大的新一代飞机，空客在巴黎航空展前夕成功完成了A350的试航，A350是空客旗下与波音787系列相抗衡的产品。

波音公司首席执行官詹姆斯·麦克纳尼周二在签署仪式上表示：“我们承诺会推出一款强有力的产品，这一目标我们已经实现。”

波音787-10梦想客机的买家包括航空租赁公司(Air Lease Corp)、新加坡航空(SIAL.SI)， 数量均为30架，美国联合航空(20架)，英国航空公司(12架)、通用金融(GE Capital Services) (10架)。

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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