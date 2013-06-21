新兴国家在战斗机购买中话语权增大

路透伦敦6月20日（记者 Brenda Goh） - 多年来，西方国防承包商一直决定向第三世界国家供应顶级战斗机和军火的条件，不过他们正日渐失去对中东和亚洲买家的优势地位。

全球战斗机市场一度紧俏，但随着全球国防支出的下降以及欧美预算加速下滑，对订单的竞争越发激烈。

参加巴黎航空展的企业表示，这种情况导致话语权都落到了阿联酋、印度和巴西这些仍有资金的国家，让这些国家能够索要更多。

一个行业研究显示，洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)和BAE Systems(BAES.L)等公司提出的互惠行业合同金额料在至2016年的10年里增长10倍。

意大利承包商芬梅卡尼卡SIFI.MMI首席执行官Alessandro Pansa对路透表示：“总需求从世界的一些地方迅速转移到另外的地方，从拥有国防企业的国家转移到不拥有国防企业的国家。”

“我们肯定更多地成为价格的接受者而非制定者。”

咨询公司Avascent预计，争夺订单导致到2016年，购买国政府将获得5,000亿美元的投资承诺和供应商订单，10年前只有500亿美元。

对于洛克希德马丁旗下的F-35战斗机，芬梅卡尼卡、BAE和EADSEAD.PA合作开发的欧洲台风战斗机（Eurofighter Typhoon），Dassault Aviation(AVMD.PA)旗下的阵风战斗机（Rafale），瑞典萨博(SAABb.ST)旗下的鹰狮战斗机（Gripen）和波音(BA.N)生产的F-15战斗机来说，他们在亚洲、中东和南美的订单将遭受影响。

“很多这些国家都明白，他们处于有利地位，因为大家都在极力取得增长。因此除了飞机外，他们将试图从这些大单中获得尽可能多的额外利益，”Edison Investment Research分析师Roger Johnston认为。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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