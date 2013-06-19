美国军火商预计外国军火需求上升

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎6月18日（记者 Andrea Shalal-Esa） - 美国军火生产商预期，随着各国推进军队现代化以及美国官员鼓励盟国在情报收集和空中加油设备上进行更多投资，外国对战斗机、导弹防御系统和其他武器的需求将增加。

美国空军一名高级官员周一在巴黎航空展上称，过去两年，美国空军对国际买家的军火销售翻番，而且可能进一步增加。

美国企业高管和政府官员表示，他们几乎无法满足对直升机、战斗机、导弹防御系统、卫星和无人机的采购需求。

美国空军国际事务副次长Heidi Grant对路透表示，2012年美国空军军火销售达到220亿美元左右，2013年可能达到或超过这一水平。

Grant指出，美国空军目前监管着2,800笔外国军火销售，遍及100个国家，价值1,380亿美元。“我预计订单和销售金额都将继续增加”。

雷神 首席执行官William Swanson在接受路透采访时表示，他和其他高管在未来几天里将举行162场会议。“我们被超额预订了。”

雷神预计未来几年国际市场销售将占营收的30%左右，高于目前的约26%。