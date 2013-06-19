美国军火商预计外国军火需求上升

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月18日（记者 Andrea Shalal-Esa） - 美国军火生产商预期，随着各国推进军队现代化以及美国官员鼓励盟国在情报收集和空中加油设备上进行更多投资，外国对战斗机、导弹防御系统和其他武器的需求将增加。
美国空军一名高级官员周一在巴黎航空展上称，过去两年，美国空军对国际买家的军火销售翻番，而且可能进一步增加。
美国企业高管和政府官员表示，他们几乎无法满足对直升机、战斗机、导弹防御系统、卫星和无人机的采购需求。
美国空军国际事务副次长Heidi Grant对路透表示，2012年美国空军军火销售达到220亿美元左右，2013年可能达到或超过这一水平。
Grant指出，美国空军目前监管着2,800笔外国军火销售，遍及100个国家，价值1,380亿美元。“我预计订单和销售金额都将继续增加”。
雷神 首席执行官William Swanson在接受路透采访时表示，他和其他高管在未来几天里将举行162场会议。“我们被超额预订了。”
雷神预计未来几年国际市场销售将占营收的30%左右，高于目前的约26%。
联合技术 旗下的西科斯基飞机称，国际销售可能很快占其年度军用飞机营收的一半或更多。（完）
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日