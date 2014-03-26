美国律所请求调查马航和波音

路透纽约3月25日 - 代表马航失联飞机乘客家属的美国律师事务所Ribbeck Law称，可能对马航和波音提起诉讼。

Ribbeck Law周二发布声明称，已经提交针对波音(BA.N)和马航MASM.KL的调查请求。

该律所称向伊利诺州库克县巡回法庭提出了调查请求，要求保全可能揭示设计和生产存在缺陷的证据，这些可能导致灾难发生。

Ribbeck Law表示，该请求开启了马航失联飞机家属针对马航和波音的数以百万美元计诉讼。

“我们认为，两家被告都对MH370航班的失事负有责任。”Ribbeck Law负责该案件的律师MonicaKelly在声明中称。

Ribbeck Law代理的客户为Januari Siregar，后者的儿子在失联飞机上。

Kelly还表示，未来几天将提交针对其他被告的诉状，这些被告设计或生产了可能出现问题的失联飞机零部件。

Ribbeck Law还要求美国科学家参与飞机残骸的搜索。

波音和马航都未予以置评。

Ribbeck Law去年曾代韩亚航空事故中的115名乘客提起诉讼。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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