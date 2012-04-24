IATA：航企预计未来12个月前景改善

路透4月23日电---国际航空运输协会(IATA)周一公布的调查显示，世界各大航空公司的首席财务官和货运航空负责人对未来12个月公司的盈利能力和前景愈发抱有信心。

IATA在季度企业信心指数报告中表示：“随着美国经济改善，新兴市场继续强劲增长，对航空旅客流量的预期更加乐观。”

IATA表示，约23%的受访者称过去三个月的盈利能力改善。受访者称，上一季度的旅客流量改善，预计客流量未来还将有进一步增长。

但油价高企和关於伊朗政治不确定性的担忧推升了航企成本。IATA表示，有64%的受访者表示成本压力加大。IATA称，航空公司预计未来12个月的运营成本将明显上升。

受访者预计，继上一季度表现疲软之後，未来12个月的旅客载运单位收益会更高。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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