美国假期购物高峰来临之际 货运航空公司ABX飞行员罢工

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透芝加哥11月22日 - 货运航空公司ABX Air的飞行员周二举行罢工，该公司为在线零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和快递公司中外运敦豪(DHL Express)提供服务，而此时对零售商来说正是即将进入假期购物高峰季的关键时刻。
由Teamsters工会代表的约250名飞行员周二清晨开始罢工，约75架航班受到影响，这些航班大多是为亚马逊和德国邮政(DPWGn.DE)旗下中外运敦豪服务的。
Teamsters工会表示，飞行员罢工是因为ABX违反合同规定，过去两年因人力短缺而要求飞行员加班，但却不提供补休或带薪休假。ABX由Air Transport Services Group(ATSG.O)所有。
此次罢工恰恰发生在网络星期一(Cyber Monday)之前，而这天是一年中的网络购物高峰，且今年网购料打破纪录。
亚马逊与美国主要包裹快递公司联合包裹(优比速,UPS) (UPS.N)及联邦快递(FedEx) (FDX.N)签有合约，因此除了ABX还有其它选择。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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