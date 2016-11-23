美国假期购物高峰来临之际 货运航空公司ABX飞行员罢工

路透芝加哥11月22日 - 货运航空公司ABX Air的飞行员周二举行罢工，该公司为在线零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和快递公司中外运敦豪(DHL Express)提供服务，而此时对零售商来说正是即将进入假期购物高峰季的关键时刻。

由Teamsters工会代表的约250名飞行员周二清晨开始罢工，约75架航班受到影响，这些航班大多是为亚马逊和德国邮政(DPWGn.DE)旗下中外运敦豪服务的。

Teamsters工会表示，飞行员罢工是因为ABX违反合同规定，过去两年因人力短缺而要求飞行员加班，但却不提供补休或带薪休假。ABX由Air Transport Services Group(ATSG.O)所有。

此次罢工恰恰发生在网络星期一(Cyber Monday)之前，而这天是一年中的网络购物高峰，且今年网购料打破纪录。

亚马逊与美国主要包裹快递公司联合包裹(优比速,UPS) (UPS.N)及联邦快递(FedEx) (FDX.N)签有合约，因此除了ABX还有其它选择。(完)