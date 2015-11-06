9月乘飞机出行的需求进一步上升--IATA

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林11月5日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，9月乘飞机出行的需求进一步上升，今年余下时间的前景很好。
IATA在月度数据中称，用于衡量需求的收入客公里9月增加7.3%，高于8月7.1%的增幅。
年初至今，需求上升6.7%，与IATA全年增加6.7%的预估一致。
“9月乘飞机出行的需求很强劲，尽管中国等关键新兴市场的经济放缓，”IATA秘书长Tony Tyler在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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