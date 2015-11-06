9月乘飞机出行的需求进一步上升--IATA

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月5日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，9月乘飞机出行的需求进一步上升，今年余下时间的前景很好。

IATA在月度数据中称，用于衡量需求的收入客公里9月增加7.3%，高于8月7.1%的增幅。

年初至今，需求上升6.7%，与IATA全年增加6.7%的预估一致。

“9月乘飞机出行的需求很强劲，尽管中国等关键新兴市场的经济放缓，”IATA秘书长Tony Tyler在声明中称。(完)