9月乘飞机出行的需求进一步上升--IATA

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林11月5日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，9月乘飞机出行的需求进一步上升，今年余下时间的前景很好。
IATA在月度数据中称，用于衡量需求的收入客公里9月增加7.3%，高于8月7.1%的增幅。
年初至今，需求上升6.7%，与IATA全年增加6.7%的预估一致。
“9月乘飞机出行的需求很强劲，尽管中国等关键新兴市场的经济放缓，”IATA秘书长Tony Tyler在声明中称。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选