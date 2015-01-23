独家：美国支持冲突地区航班风险信息共享提议

路透多伦多/蒙特利尔1月22日（Allison Martell/Allison Lampert） - 一名美国高官称，美国将支持国际民航组织（ICAO）提出的共享冲突地区航班风险信息的提议。

ICAO的计划没有提到马航MH17航班客机去年7月坠毁后航空企业的诉求。美国的支持对这项计划是一大促进，毕竟美国拥有庞大的情报网络，且能够给其他国家施压来共享信息。

2月2日将于蒙特利尔召开的安全会议上，ICAO将提议建立一套测试系统。根据这项计划，ICAO将运营一个中心网站，各国和有关机构可以在此发布冲突地区的信息。

“美国认为这是一个加强信息安全网络的重要机制，我们乐于作出贡献。我们希望其他国家能够跟上来，”上述美国官员告诉路透。

“我们有信心认为其他会员国将认识到这个机制的价值，”这名要求匿名的官员称。

总部位于蒙特利尔的ICAO拥有191个成员国，该组织负责制定安全标准，通常都会成为成员国需要遵守的监管规定。ICAO去年7月开始寻找改善冲突地区风险信息共享的途径。

去年10月，俄罗斯表示，ICAO提出的集中式的情报共享机制是“表面化的”，不在其权力范围内。

记者周四无法联系到俄罗斯驻ICAO代表置评。国际航空运输协会拒绝对这个提议置评。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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