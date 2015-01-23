独家：美国支持冲突地区航班风险信息共享提议

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透多伦多/蒙特利尔1月22日（Allison Martell/Allison Lampert） - 一名美国高官称，美国将支持国际民航组织（ICAO）提出的共享冲突地区航班风险信息的提议。
ICAO的计划没有提到马航MH17航班客机去年7月坠毁后航空企业的诉求。美国的支持对这项计划是一大促进，毕竟美国拥有庞大的情报网络，且能够给其他国家施压来共享信息。
2月2日将于蒙特利尔召开的安全会议上，ICAO将提议建立一套测试系统。根据这项计划，ICAO将运营一个中心网站，各国和有关机构可以在此发布冲突地区的信息。
“美国认为这是一个加强信息安全网络的重要机制，我们乐于作出贡献。我们希望其他国家能够跟上来，”上述美国官员告诉路透。
“我们有信心认为其他会员国将认识到这个机制的价值，”这名要求匿名的官员称。
总部位于蒙特利尔的ICAO拥有191个成员国，该组织负责制定安全标准，通常都会成为成员国需要遵守的监管规定。ICAO去年7月开始寻找改善冲突地区风险信息共享的途径。
去年10月，俄罗斯表示，ICAO提出的集中式的情报共享机制是“表面化的”，不在其权力范围内。
记者周四无法联系到俄罗斯驻ICAO代表置评。国际航空运输协会拒绝对这个提议置评。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。