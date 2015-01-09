印尼称发现了亚航失联客机黑匣子的信号

印尼一名官员称，寻找亚航失联客机残骸的搜救团队周五发现了黑匣子的信号。该机型的黑匣子位于机尾，但印尼国家运输安全委员会调查员Santoso Sayogo指出，黑匣子似乎已经不在尾部。他对路透说：“我们从现场收到的最新消息显示，信号探测器已经监测到声波。”他称，黑匣子似乎不在机尾，潜水员需要去确认黑匣子的位置。路透