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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 12日 星期一 13:37 BJT

印尼搜救队已经打捞起失事亚航客机一个黑匣子

印尼搜救官员Fransiskus Bambang Soelistyo在新闻记者会上表示，印尼海军潜水员周一已打捞起失事亚航客机的飞行数据记录器，仍在寻找另一个黑匣子--驾驶舱声音记录器。QZ8501客机两周前坠毁，机上162人全部丧生。路透
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