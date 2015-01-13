亚航失事客机的语音黑匣子被找回

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透雅加达1月13日（记者Nilufar Rizki） - MetroTV援引一名交通部官员称，周二潜水员已找回亚航失事客机的另一个黑匣子、即驾驶舱语音记录仪。
报导称，失事客机的语音黑匣子与客机数据黑匣子均在爪哇海海底，相距不远。数据黑匣子已于周一被打捞起来。
MetroTV称，语音黑匣子现正在一艘印尼海军船只上，将被送往雅加达进行分析。调查人员或需一个月的时间来读取完整数据。
本周数十名印尼海军潜水员利用良好的天气下水找到了黑匣子，现在则希冀能找到失事客机的机身残骸。
已有48具遇难者遗体被打捞起运往泗水进行身份确认。搜寻人员确信将在机身内找到更多遇难者遗体。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。