亚航失事客机的语音黑匣子被找回

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达1月13日（记者Nilufar Rizki） - MetroTV援引一名交通部官员称，周二潜水员已找回亚航失事客机的另一个黑匣子、即驾驶舱语音记录仪。
报导称，失事客机的语音黑匣子与客机数据黑匣子均在爪哇海海底，相距不远。数据黑匣子已于周一被打捞起来。
MetroTV称，语音黑匣子现正在一艘印尼海军船只上，将被送往雅加达进行分析。调查人员或需一个月的时间来读取完整数据。
本周数十名印尼海军潜水员利用良好的天气下水找到了黑匣子，现在则希冀能找到失事客机的机身残骸。
已有48具遇难者遗体被打捞起运往泗水进行身份确认。搜寻人员确信将在机身内找到更多遇难者遗体。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。