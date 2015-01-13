亚航失事客机的语音黑匣子被找回

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达1月13日（记者Nilufar Rizki） - MetroTV援引一名交通部官员称，周二潜水员已找回亚航失事客机的另一个黑匣子、即驾驶舱语音记录仪。

报导称，失事客机的语音黑匣子与客机数据黑匣子均在爪哇海海底，相距不远。数据黑匣子已于周一被打捞起来。

MetroTV称，语音黑匣子现正在一艘印尼海军船只上，将被送往雅加达进行分析。调查人员或需一个月的时间来读取完整数据。

本周数十名印尼海军潜水员利用良好的天气下水找到了黑匣子，现在则希冀能找到失事客机的机身残骸。

已有48具遇难者遗体被打捞起运往泗水进行身份确认。搜寻人员确信将在机身内找到更多遇难者遗体。（完）