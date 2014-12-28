尚未发现失联亚航QZ8501航班上有中国公民--中国外交部

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月28日 - 中国外交部发言人华春莹周日下午称，尚未发现失联亚航QZ8501航班上有中国公民。
“外交部及中国驻印尼、新加坡使馆和驻泗水总领馆立即分别了解核实有关情况。目前尚未发现机上有中国公民。”新华社报导援引她称。
华春莹并称，获悉亚航QZ8501航班失联，对机上人员的安危深感忧虑，向他们的家属表示慰问，将继续密切关注事态进展。
新华社报导亦称，中国驻印尼使馆证实机上没有中国公民。
印尼官员稍早称，亚洲航空（AirAsia）一架从印度尼西亚飞往新加坡载有162人的客机周日失联，之前飞行员因天气恶劣曾要求改变飞行路线。官员称，这架QZ8501航班于当地时间6:17（北京时间7:17）与雅加达的空中交通管制塔台失去联络。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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