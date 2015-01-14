印尼调查人员希望在数日内发现亚航坠机线索

路透雅加达/泗水1月14日（记者 Charlotte Greenfield/Fransiska Nangoy） - 印尼调查人员周三开始检查两周多以前坠毁的亚航(AIRA.KL)客机黑匣子，希望在数日内发现事故原因的初步线索。

潜水员本周回收了坠毁的QZ8501航班客机的两个黑匣子。该机从泗水飞往新加坡时失事，机上162人全部遇难。

黑匣子从爪哇海底被打捞上来并送往首都雅加达进行分析。两个黑匣子的状态都相对很好。

“在一周时间里，我认为我们将有个说法，”印尼国家运输安全委员会首席调查员Mardjono Siswosuwarno对路透表示。

下载黑匣子里的飞行数据仅需要15分钟，但调查人员需要分析长达25小时的飞行数据，以及有关飞行速度、高度、燃料消耗、空气压力变化和向空管提供的数据等数千项飞行指标。

“我们感到宽慰，但仍有大量分析工作要做，”Siswosuwarno说道。

调查人员料于周三晚间开始下载驾驶舱话音记录器里的数据，包括最后两小时的机上对话和飞行员与空中交通管制人员的对话。

作为标准做法，印尼国家运输安全委员会将在30天内向国际民用航空组织提交初步报告，该报告将被公开。Siswosuwarno指出，最终报告至少需要一年时间才能发布。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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