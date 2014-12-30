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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 30日 星期二 15:08 BJT

加里曼丹岛附近海域发现的残骸疑似来自失联客机--印尼官员

印尼交通部一位官员周二表示，在加里曼丹岛海岸线附近的浅海海域发现的红白色残骸可能来自于亚航失联客机。印尼交通部负责航空运输的官员Djoko Murjatmodjo向记者称：“残骸是红白双色的...我们将检查其是否来自于该架飞机。有可能是来自于该飞机的机身。”路透
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