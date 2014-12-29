印尼搜救机构称初步估计亚航失联客机坠海

中国严重关切朝鲜有关导弹试射及核战争的言论
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)
路透雅加达12月29日 - 印尼援救机构一名高阶官员周一表示，亚航(AirAsia)失联航班据信已经坠海。该航班机上有162人，在飞行员未能获准改变航线以躲避风暴后失联。
印尼周一在爪哇海域搜寻该亚航飞机。该航班周日从泗水飞往新加坡途中失联。
“根据我们的座标估测，初步估计该航班已经坠海，”印尼搜救机构主管Soelistyo谈到失联客机可能位置时表示。
他周一对记者表示，“范围可能会根据评估有所扩大。”(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
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路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。