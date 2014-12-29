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时事要闻 | 2014年 12月 29日 星期一 11:38 BJT

印尼搜救机构称初步估计亚航失联客机坠海

路透雅加达12月29日 - 印尼援救机构一名高阶官员周一表示，亚航(AirAsia)失联航班据信已经坠海。该航班机上有162人，在飞行员未能获准改变航线以躲避风暴后失联。

印尼周一在爪哇海域搜寻该亚航飞机。该航班周日从泗水飞往新加坡途中失联。

“根据我们的座标估测，初步估计该航班已经坠海，”印尼搜救机构主管Soelistyo谈到失联客机可能位置时表示。

他周一对记者表示，“范围可能会根据评估有所扩大。”(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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