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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 29日 星期一 13:18 BJT

印尼搜救机构称初步估计亚航失联客机坠海

印尼援救机构一名高层官员周一表示，亚航(AirAsia)失联航班据信已经坠海。该航班机上有162人，在飞行员未能获准改变航线以躲避风暴后失联。印尼周一在爪哇海域搜寻这架亚航飞机。路透

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