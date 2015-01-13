亚航失事客机的语音黑匣子被找回

MetroTV援引一名交通部官员称，周二潜水员已找回亚航失事客机的另一个黑匣子、即驾驶舱语音记录仪。报导称，失事客机的语音黑匣子与客机数据黑匣子均在爪哇海海底，相距不远。数据黑匣子已于周一被打捞起来。路透