亚洲航空称正考虑租赁部门各种选项 包括出售

路透吉隆坡8月26日 - 亚洲最大的低成本航空公司--亚洲航空(AIRA.KL)周五表示，该公司正在考虑旗下租赁部门的各种选项，包括出售。

路透本月稍早报导称，该公司正寻求出售租赁部门Asia Aviation Capital(AAC)的多数权益，也可能整体出售。亚洲航空对这块业务的估值为41亿马币(林吉特)。

路透周四援引公司对分析师的演示称，亚洲航空希望在年底前吸引到一家股权投资者。

对AAC业务41亿马币的估值，相当于亚洲航空总市值的大约一半。

“管理层正对AAC进行战略评估，包括可能放弃多数或全部的公司股权，或者业务或资产，”亚洲航空在给马来西亚股市的声明中称。

消息人士称，亚洲航空打算接触的潜在买家包括，中国海航集团旗下租赁部门，中国招商银行(600036.SS)，以及由香港富豪李嘉诚所支持的航空租赁公司Accipiter Holdings。(完)