亚洲航空称正考虑租赁部门各种选项 包括出售

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透吉隆坡8月26日 - 亚洲最大的低成本航空公司--亚洲航空(AIRA.KL)周五表示，该公司正在考虑旗下租赁部门的各种选项，包括出售。
路透本月稍早报导称，该公司正寻求出售租赁部门Asia Aviation Capital(AAC)的多数权益，也可能整体出售。亚洲航空对这块业务的估值为41亿马币(林吉特)。
路透周四援引公司对分析师的演示称，亚洲航空希望在年底前吸引到一家股权投资者。
对AAC业务41亿马币的估值，相当于亚洲航空总市值的大约一半。
“管理层正对AAC进行战略评估，包括可能放弃多数或全部的公司股权，或者业务或资产，”亚洲航空在给马来西亚股市的声明中称。
消息人士称，亚洲航空打算接触的潜在买家包括，中国海航集团旗下租赁部门，中国招商银行(600036.SS)，以及由香港富豪李嘉诚所支持的航空租赁公司Accipiter Holdings。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。