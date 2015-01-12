亚航失事客机坠海前可能因气压改变而爆炸--政府官员

路透印尼庞卡兰布翁(Pangkalan Bun)1月12日 - 印尼国家搜救中心行动协调员Supriyadi周一称，亚洲航空(AirAsia)(AIRA.KL)两周前在印尼坠毁的客机，可能因气压大幅改变而“发生爆炸”，随后坠入海中。

“根据飞机残骸损害情况以及其他发现，我的分析是飞机发生了爆炸后坠入海中，”Supriyadi对记者称。

他表示，飞机左部分似乎破裂，或说明是气压改变导致爆炸。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王洋)

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