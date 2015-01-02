雷达数据显示亚航失事班机坠毁前曾爬升至“难以置信”的高度--消息

路透印尼苏腊巴亚12月31日 - 一位知晓调查初步结果的消息人士称，调查人员正在分析的雷达数据似乎显示亚航QZ8501班机在坠毁前曾爬升至“难以置信”的高度，可能超过了空中客车(Airbus,空中巴士)A320机型的极限。

这位消息人士补充称，这些数据是失事飞机周日从雅加达空中交通管制台屏幕上消失前传输的。该消息人士拒绝具名。

“迄今雷达获得的数据高得难以置信，爬升高度非常高，太高了，似乎超过了这架飞机的安全性能范围，”他称。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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