独家：亚洲航空将出售租赁部门权益 估值料达10亿美元--消息

路透新加坡8月4日 - 熟知内情的人士向路透表示，亚洲最大的低成本航空公司亚洲航空(AirAsia)(AIRA.KL)将在本月启动出售旗下租赁部门多数权益，预料对该部门的估值将约为10亿美元。

消息人士称，亚洲航空已经聘请三家投资银行处理出售Asia Aviation Capital股权事宜。由于相关讨论仍属机密，消息人士不愿具名。亚洲航空总部位于马来西亚，由富豪Tony Fernandes所主导。

这笔交易将协助亚洲航空改善财务体质，并削减债务；该公司去年因为帐务问题而遭到抨击。对于这家市值为20亿美元的航空公司而言，拟出售的租赁部门估值达10亿美元，此次出售股权意义重大。

亚洲航空拒绝置评。

熟知内情人士称，亚洲航空计划探询的潜在买家中，包括中国海航集团旗下租赁部门，中国招商银行(600036.SS)，以及由香港富豪李嘉诚所支持的航空租赁公司。

中国招商银行、海航集团及李嘉诚的长江和记实业均未回应路透的置评请求。

消息人士称，亚航对整体出售也持开放态度，最终估价取决于与潜在买家商谈的情况。消息人士称，亚航正考虑利用筹得的资金来降低债务，或是派发特别股息。

他们称亚航已聘请瑞士信贷、法国巴黎银行和马来西亚兴业银行(RHB Bank)处理出售事宜，并预计在明年早些时候完成交易。

法国巴黎银行和马来西亚兴业银行拒绝置评，瑞信未对路透的置评请求作出回应。(完)