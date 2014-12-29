亚航客机失联 面临前所未有危机

中国严重关切朝鲜有关导弹试射及核战争的言论
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)
路透新加坡/吉隆坡12月28日（记者 Anshuman Daga/Praveen Menon） - 亚航成立于2001年，在10多年时间里从拥有两架飞机发展为拥有超过180架飞机，但现在正面临着前所未有的挑战。
周日，亚航宣布一架从印尼泗水飞往新加坡的一架空客320-200客机失联，机上共有162人。
“这是我最恐怖的噩梦，但却无法阻止，”亚航首席执行官东尼（Tony Fernandes）在Twitter上写道。他拥有近100万Twitter粉丝。
“我作为集团CEO，将与大家一同度过困难的日子。我们将通过这次恐怖的考验，我将与你们同在。”
亚航在周日之前拥有几乎完美的安全记录，而马航、狮航和鹰航(GIAA.JK)等竞争对手在过去10年里都分别发生过数次坠机事故。
“东尼和亚航在航空业的声望很高。亚航非常成功，安全记录非常好。”伦敦JLS Consulting总监John Strickland说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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