亚航客机失联，面临前所未有危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡/吉隆坡12月28日 - 亚航成立于2001年，在10多年时间里从拥有两架飞机发展为拥有超过180架飞机，但现在正面临着前所未有的挑战。

周日，亚航宣布一架从印尼泗水飞往新加坡的一架空客320-200客机失联，机上共有162人。

“这是我最恐怖的噩梦，但却无法阻止，”亚航首席执行官东尼（Tony Fernandes）在Twitter上写道。他拥有近100万Twitter粉丝。

“我作为集团CEO，将与大家一同度过困难的日子。我们将通过这次恐怖的考验，我将与你们同在。”

亚航在周日之前拥有几乎完美的安全记录，而马航、狮航和鹰航 等竞争对手在过去10年里都分别发生过数次坠机事故。

“东尼和亚航在航空业的声望很高。亚航非常成功，安全记录非常好。”伦敦JLS Consulting总监John Strickland说道。（完）