高田股价暴跌 因报导称气囊召回成本恐达240亿美元（更新版）

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路透东京3月30日 - 彭博报导称，在最糟情况下，日本高田(7312.T)召回汽车气囊发生器的相关成本将约为240亿美元，受此消息影响，高田股价暴跌20%至记录低点。

彭博引述知情人士的话称，上述的最糟情况涉及2.875亿个气囊发生器。

高田一位发言人拒绝对该报导置评，称该公司不公开特定产品的全球生产数据。

业界原本估算，高田若是被判定需为目前为止的瑕疵气囊发生器负责任，所需面临的召回成本可能约为35亿美元。240亿美元这个数字远远超过此预估，而高田公司截至去年12月的流动资产仅约为13亿美元。

高田股价受此消息影响而跌停，市值只剩3.02亿美元。

高田、汽车制造商及运输监管当局目前正在进行多项调查，以判定导致气囊发生器瑕疵的原因。多家车厂已表示，一旦肇因确定，他们将讨论该如何与高田分担召回成本。(完)