线上租房平台Airbnb与宽带资本及红杉中国合作向中国扩张

路透8月18日 - 美国线上租房平台Airbnb周二表示，已与投资公司宽带资本(CBC)及红杉资本中国基金(Sequoia China)结成合作伙伴关系，向中国市场扩张，并为其中国业务物色一位首席执行官。

Airbnb在一篇博文中称，公司还与包括维港投资(Horizon Ventures)、纪源资本和高瓴资本在内的很多投资者合作。据报导称，Airbnb最近完成了一轮总额为15亿美元的私募融资。

Airbnb主要为希望出租整套或部分房屋的人士和短期租客牵线搭桥，成长相当迅猛，估值超过了200亿美元。

Airbnb表示，过去一年，使用其服务的中国出境游客人数增加了700%。该公司还称，宽带资本和红杉资本中国基金将助其量身定制适用于中国市场的技术，并在中国创建“本土化的业务”。(完)

(编译 汪红英；审校 李婷仪)

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