线上租房平台Airbnb与宽带资本及红杉中国合作向中国扩张

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透8月18日 - 美国线上租房平台Airbnb周二表示，已与投资公司宽带资本(CBC)及红杉资本中国基金(Sequoia China)结成合作伙伴关系，向中国市场扩张，并为其中国业务物色一位首席执行官。
Airbnb在一篇博文中称，公司还与包括维港投资(Horizon Ventures)、纪源资本和高瓴资本在内的很多投资者合作。据报导称，Airbnb最近完成了一轮总额为15亿美元的私募融资。
Airbnb主要为希望出租整套或部分房屋的人士和短期租客牵线搭桥，成长相当迅猛，估值超过了200亿美元。
Airbnb表示，过去一年，使用其服务的中国出境游客人数增加了700%。该公司还称，宽带资本和红杉资本中国基金将助其量身定制适用于中国市场的技术，并在中国创建“本土化的业务”。(完)
(编译 汪红英；审校 李婷仪)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。