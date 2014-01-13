空中客车2013年订单创行业纪录

路透法国图鲁斯1月13日 -空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)在2013年以1,619架的新飞机订单创下行业纪录，公司并称正研究可能两阶段提高畅销机种产量。

空客去年多次上修订单目标之后，终于从对手波音手中夺回商用客机霸主宝座，交机数量虽以626架改写自身纪录，但仍连续第二年输给波音。

经订单取消因素调整后，空客整体净订单较上年成长80%至1,503架。

波音的2013年总订单为1,531架，净订单1,355架，交机数量为创纪录的648架。波音仍是全球最大的飞机制造商，但痛失新订单龙头。

空客表示2013年底时未交货订单有5,559架，以定价而言总价值8,090亿美元。波音未交货订单则是5,080架。

空客并未给出2014年整体订单目标，但称预计可赶上交机的速度。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。