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国际财经 | 2017年 1月 11日 星期三 17:42 BJT

空中客车2016年交货增8%优于自身预期 净订单数量胜波音

路透巴黎1月11日 - 空中客车(AIR.PA)去年交货量成长8%，远优于自身的预估，并在最后一刻增加新订单，成功超越竞争对手波音(BA.N)。

空中客车周三表示，2016年已经交付了688架飞机，公司先前自身预估为超过650架，近期财务主管所设定的非正式目标则为超过670架。

这使其与波音间的产出差距收窄，但在新订单方面仍领先波音，2016年的净订单数量为731架。

波音2016年交货量为748架，净订单为668架。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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