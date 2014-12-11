空中客车发布2016年获利预警

路透柏林/日内瓦12月10日 - 欧洲空中客车(Airbus，空中巴士)(AIR.PA)股价周三下挫10.4%，创逾六年来的最大跌幅。之前该飞机制造商预测2016年获利持平，令投资者大感意外，他们原本预期新机型会在2016年开始提振其业绩。

空客是全球第二大飞机制造商，仅次于美国波音(BA.N)。该公司亦被迫取消了原定于周六向卡塔尔航空公司交付新型A350客机的仪式。之前卡塔尔航空公司表示，无限期推迟接收这款飞机。

分析师表示，虽然这家航空拒绝接收飞机，但更令人担忧的是A350计划取代的机型A330。卡塔尔航空公司对于接收新型飞机向来非常挑剔，而且外界普遍认为推迟接机是压迫空客让步的一种计策。

空客先前已经宣布计划把A330产量削减10%至每月九架。该公司表示，2016年还得再度削减该机型产量，但未透露具体数目。

A330一直难以找到买家，2017年该机型将迎来中期升级的A330neo型号。另外A350的产量则明显提高。

“2016和2017是最为关键的两年。”执行长Tom Enders在一投资者会议上对分析师表示。

空中客车称核心营业利润将在2017年重新回归增长之路。一些分析师原本预计最早在2016年获利将呈现两位数的改善。

空客股价收盘大跌10.4%，为2008年7月以来最高单日百分比跌幅，最终收在43.175欧元，为10月中旬迄今最低收盘位。

航空航天产业分析师Rob Stallard表示，当前机型过渡到新机型给获利带来的拖累高于预期。

眼下，分析师不赞成过度解读A350首批交付的延迟。空中客车计划的时间是年底前，该公司仍预计将“很快”交付。

与此同时，由于全球最大客机A380销量不佳，空客受到一定打击。

在超过一年的时间里，空中客车一直在研究三个战略选择：下调产量、投资于升级机型，或者停止试图增加A380销量的活动，只生产已经获得的订单。路透首家报导了该消息。(完)

(编译 张涛/洪曦; 审校 杜明霞)

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