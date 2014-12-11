空中客车发布2016年获利预警

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透柏林/日内瓦12月10日 - 欧洲空中客车(Airbus，空中巴士)(AIR.PA)股价周三下挫10.4%，创逾六年来的最大跌幅。之前该飞机制造商预测2016年获利持平，令投资者大感意外，他们原本预期新机型会在2016年开始提振其业绩。
空客是全球第二大飞机制造商，仅次于美国波音(BA.N)。该公司亦被迫取消了原定于周六向卡塔尔航空公司交付新型A350客机的仪式。之前卡塔尔航空公司表示，无限期推迟接收这款飞机。
分析师表示，虽然这家航空拒绝接收飞机，但更令人担忧的是A350计划取代的机型A330。卡塔尔航空公司对于接收新型飞机向来非常挑剔，而且外界普遍认为推迟接机是压迫空客让步的一种计策。
空客先前已经宣布计划把A330产量削减10%至每月九架。该公司表示，2016年还得再度削减该机型产量，但未透露具体数目。
A330一直难以找到买家，2017年该机型将迎来中期升级的A330neo型号。另外A350的产量则明显提高。
“2016和2017是最为关键的两年。”执行长Tom Enders在一投资者会议上对分析师表示。
空中客车称核心营业利润将在2017年重新回归增长之路。一些分析师原本预计最早在2016年获利将呈现两位数的改善。
空客股价收盘大跌10.4%，为2008年7月以来最高单日百分比跌幅，最终收在43.175欧元，为10月中旬迄今最低收盘位。
航空航天产业分析师Rob Stallard表示，当前机型过渡到新机型给获利带来的拖累高于预期。
眼下，分析师不赞成过度解读A350首批交付的延迟。空中客车计划的时间是年底前，该公司仍预计将“很快”交付。
与此同时，由于全球最大客机A380销量不佳，空客受到一定打击。
在超过一年的时间里，空中客车一直在研究三个战略选择：下调产量、投资于升级机型，或者停止试图增加A380销量的活动，只生产已经获得的订单。路透首家报导了该消息。(完)
(编译 张涛/洪曦; 审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。