空客A380机翼再次出现裂缝

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透巴黎1月19日电（记者 Tim Hepher）---尽管空中客车EAD.PA的A380超大型飞机机翼再爆裂缝问题，空客坚持称A380能够安全飞行。
这是数周来A380机翼爆出的第二次裂缝问题，料导致更严格的安全检查。
“这事有点尴尬，但是我们将尽一切努力确保安全，”空客首席执行官Tom Enders表示。
空客称，裂缝出现在两架A380机翼内部的“非关键”连接件上，1月初另外五架A380也出现过类似问题。
空客指出，裂缝不影响A380安全飞行。
“我们对情况比较了解，不过调查仍在继续。我们已经研究出修复方案，如有必要，将在各客机上进行实施。”Enders在接受CNN采访时称。
空客并未理会禁飞A380的呼吁。
两名航空业官员表示，欧洲安全检查机构将下令实施更加严格的安全检查。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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