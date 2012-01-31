新航称六架A380客机均发现机翼裂纹

路透法兰克福1月30日电（记者 Maria Sheahan）---新加坡航空(SIAL.SI)周一称，进行强制检查的六架空客A380客机均发现近期出现的机翼裂纹。一名资深飞行员再次重申A380客机安全。

更多A380客机上出现机翼裂纹问题在意料之中，上周空客EAD.PA表示已经发现该问题，并预期进行修理之前，类似问题将出现在更多测试中。

欧洲航空安全局（European Aviation Safety Agency, EASA）要求航空公司对全球近三分之一的A380客机进行检查，首先从新加坡航空的六架A380客机开始。

“我们在六架客机上都发现了裂纹。我们对四架客机进行了维修，并再次投入运营。未来几天将对剩余的两架进行维修，”新加坡航空欧洲地区公关经理Peter Tomasch在记者会上称。

EASA要求航空公司对起降次数在1,800次以上的A380客机进行紧急检查，新加坡航空的六架A380客机属此范畴。对於起降次数在1,300-1,800次之间的A380客机，EASA给予各航空公司六周时间进行检查。

“检查和维修正在有序地进行，符合EASA的要求。空客向客户提供维修装备以及技术与物流支持，”空客发言人表示。

新加坡航空A380客机首席飞行员Robert Ting周日搭乘需要进行维修的六架A380客机中的一架飞往德国，试图令未来乘客对A380客机的安全性放心。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。