版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 08:08 BJT

空客推迟最新A350客机上市时间

欧洲飞机制造商空中客车将最新A350客机上市时间推迟三个月，首架飞机的下线时间将延迟到2014年下半年。该机型是空客为应对波音787 Dreamliner而推出的产品。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐