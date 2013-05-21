空客A350首飞临近 或亮相巴黎航展

路透巴黎5月20日（记者 Tim Hepher） - 空中客车EAD.PA最新的客机A350或将在6月17-23日举行的巴黎航空展上亮相，大约四周后进行首飞的信心增加。

空客此前推出新机型的时间表暗示，视天气和地面试验情况，A350可能在6月中可以进行飞行，飞行员测试该机型基本特性的时间不多。

消息人士称，由于A350飞行的小时数不多，上周刚刚完成的首架A350不太可能在巴黎航空展上亮相。

如果最初的几次飞行顺利，A350飞行600公里到巴黎-勒布尔热机场将有助于与波音(BA.N)的公关战。

空客重申年中开飞A350的计划，但拒绝对其首飞进一步评论。

不过随着机腹上喷上的A350标识的照片在互联网上流传，A350亮相巴黎航空展的预期升温，因为机腹上的标识通常被用作航空展飞行表演。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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