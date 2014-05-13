空客CFO称A350客机开发处在关键阶段 将改进A380

路透巴黎5月13日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA) 财务总监Harald Wilhelm周二表示，公司新的A350客机的开发正处在关键阶段，但飞行测试进展良好。

“A350客机正处在关键的阶段，挑战和风险仍存，”他在公司公布季报后对媒体表示。空客季度获利下滑的幅度小于预期。

Wilhelm表示，空客正在借A380首次全面检修保养的机会，来对机型实施一些改进。A380客机投入使用刚过六年时间，近期出现一些小的故障，其中包括舱门噪音。

其还称，空中客车寄望2015年航空部门盈亏打平，且预计在2014和15年每年交付30架双层机舱飞机。

Wilhelm确认裁掉5,800个工作岗位的计划，这是公司国防和航空部门调整的一部分，并表示预计和工会的谈判在年中结束。

在被问及波音(BA.N)在年内迄今飞机订单强势领先时，Wilhelm称与稳健的订单相比，空中客车对季度市场份额看得不那么重。(完)

(编译 王洋/田建华; 审校 艾茂林/张明钧)

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