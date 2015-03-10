专访：空中客车今年可能再度上调A320客机产量--销售主管

南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
路透凤凰城3月10日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)销售主管John Leahy周一表示，空客(AIR.PA)可能承诺在今年底之前提高A320系列客机产量，但最后决策仍需取决于最高管理层以及供应链的稳健程度。
Leahy做出上述表示的前几天，空客已宣布计划在2017年时每月产量将从现在的42架提高至50架，这几乎追上对手波音拟在2018年每月生产52架飞机的生产速度。
“我认为在今年底之前是有可能的，这取决于空客高层以及董事会的想法，”Leahy还补充称，执行长Tom Enders已提及月产量60架以上的可能性。
“需求明显存在；只剩供应链的研究问题、以及确保我们平稳增加产量，”他在路透专访中说。
Leahy在行业会议的空档时表示，空客今年将花最多时间在研议是否以新引擎来升级A380巨型客机，以因应其最大客户阿联酋航空的要求。
他并预言中国在6月巴黎航空展之前可能订购“最多达100架”当前版本的A330宽体客机。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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