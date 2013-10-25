A380机型滞销让空客倍感头疼

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月23日 - 空客A380客机订单大幅下滑，可能迫使空客重新审视该机型，并在等待经济复苏的同时，不排除调整产出的可能性。

尽管空客为A380开展了积极的市场营销，艰难的经济状况却令很多航空公司都着眼于包括空客的A350机型在内的更轻更窄的双引擎客机，而525座的双层巨型客机A380滞销已久。

今年空客尚未获得A380确定订单，反倒是有3个订单被取消。空客共售出了259架A380。

A380客机受到乘客的广泛欢迎，但空客在飞机生产上却面临危机。按照目前的订单情况，空客A380生产线只能维持到2015年，此后只能被迫制造待售的白尾飞机。空客每制造一架白尾飞机需耗资4亿美元，只有售出后才能收回资金。

由于金属锻件须提前两年预订，空客几乎快没有时间来避免陷入上述窘境。

一位要求匿名的业内消息人士称，上述忧虑很可能促使空客趁机在今年年底对A380机型进行“状况和战略评估”。

空客面临的选择包括：降低目前A380每年30架的产量目标，采取较以往审慎的立场以及主要为已售订单安排生产等。

空客拒绝对这些意见置评，但表示不会在白尾飞机上耗费资源。(完)