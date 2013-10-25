A380机型滞销让空客倍感头疼

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月23日 - 空客A380客机订单大幅下滑，可能迫使空客重新审视该机型，并在等待经济复苏的同时，不排除调整产出的可能性。
尽管空客为A380开展了积极的市场营销，艰难的经济状况却令很多航空公司都着眼于包括空客的A350机型在内的更轻更窄的双引擎客机，而525座的双层巨型客机A380滞销已久。
今年空客尚未获得A380确定订单，反倒是有3个订单被取消。空客共售出了259架A380。
A380客机受到乘客的广泛欢迎，但空客在飞机生产上却面临危机。按照目前的订单情况，空客A380生产线只能维持到2015年，此后只能被迫制造待售的白尾飞机。空客每制造一架白尾飞机需耗资4亿美元，只有售出后才能收回资金。
由于金属锻件须提前两年预订，空客几乎快没有时间来避免陷入上述窘境。
一位要求匿名的业内消息人士称，上述忧虑很可能促使空客趁机在今年年底对A380机型进行“状况和战略评估”。
空客面临的选择包括：降低目前A380每年30架的产量目标，采取较以往审慎的立场以及主要为已售订单安排生产等。
空客拒绝对这些意见置评，但表示不会在白尾飞机上耗费资源。(完)
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。