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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 10日 星期二 10:17 BJT

空客寄望法恩伯勒航展结束A350-1000订单荒

行业人士称，飞机制造商空中客车寄望於本周的法恩伯勒航展期间，能获得期盼已久的A350-1000迷你巨无霸客机新订单，结束该机型订单荒。订单最可能来自香港国泰航空。路透

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