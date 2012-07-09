空客寄望法恩伯勒航展结束A350客机订单荒

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
* 空中客车(Airbus)寻求A350-1000订单
* 国泰航空有36架A350-900基本型已订购客机尚未交付
* Alafco和UT Air等公司打算在航展中下订单
路透英格兰法恩伯勒7月8日电---行业知情人士称,飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA希望在本周的法恩伯勒航展期间,获得期盼已久的A350-1000 mini-jumbo客机新订单,而香港国泰航空(0293.HK)最有可能结束空客350飞机长达三年的订单荒.
消息人士指出,国泰航空有36架已订购A350-900基本型客机尚未交付,该公司可能继续订购A350-1000客机,或将部分现有订单专买A350-1000,或者两者兼有.
空中客车与国泰航空拒绝对此作出回应.
空客A350将从2014年投入使用,是空中客车对波音787梦想客机(Dreamliner)的回应.後者是首款使用重量较轻的碳复合材料的飞机,以节省燃料.
空中客车已开始制造第一架A350-900试验机,且已获得总计548架A350系列飞机订单.
但其中A350-1000 mini-jumbo销售量令人失望,仅有62架.
空中客车将A350-1000销售缓慢归咎於该型号飞机要等到2010年代後期才能投入使用;而波音777销量持续保持坚挺,2011年更创下销量纪录.
预计将在法恩伯勒展会上交易的企业包括,飞机租赁公司Air Lease和Alafco可能购买波音737MAX,且空中客车可能接到俄罗斯航空公司UT Air的订单.
以色列航空业者Arkia Israel Airlines预计也将订购飞机.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
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