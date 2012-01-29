空客称A380制造设计缺陷致机翼裂缝

路透都柏林1月26日电（记者 Tim Hepher）---空中客车将A380机翼裂缝问题归因于制造和设计缺陷，并表示已经找到修复方法，这令外界对此事或令该公司麻烦缠身的担忧得到舒缓。

该公司项目副总裁威廉姆斯（Tom Williams）称，他们已经确定了修复A380机翼内部少量零部件裂缝的方法。机翼裂缝问题已经促使欧盟航空安全局上周下令对A380进行检查。

路透此前报导称，在对A380进行强制检查时，发现了更多例裂缝问题。空客和新加坡航空公司已经对此予以证实。

威廉姆斯飞往都柏林在一行业会议上发表临时演讲，以消除外界对该飞机安全性的疑虑。他称，“A380能够安全飞行”。

空客方面指出，出现裂缝是由三个错误造成的，分别是设计师选用铝合金作为机翼内部一些支撑部件的材料，使用了导致铝合金变形的螺钉，以及闭合微小间隙的方法令许多零部件承受的压力增大。

在数周来发现两类裂缝问题後，欧洲航空安全局下令对近三分之一或20架投入运营的A380进行检查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。