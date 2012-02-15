空客CEO称内部调查A380机翼问题

路透新加坡2月15日电（记者 Harry Suhartono/Tim Hepher）---空中客车首席执行官（CEO）恩德斯（Tom Enders）称，针对该公司A380客机机翼裂缝问题，他已要求做内部调查。

恩德斯重申，工程师已修复机翼裂缝，飞机能安全飞行。他也在试图减轻外界对此次风波可能蔓延到未来的空客A350机型的担忧。

恩德斯周三在新加坡航展的一个新闻发布会上称：“我们犯了少许错误，不过我们在尽快修正。飞机绝对可以安全飞行。”

“我们是否从中吸取了教训？绝对是的。在A350项目上我们正从A380项目吸取教训。”A350是空客下一代项目，将与波音787“梦幻”客机同台竞争。

恩德斯说：“我们正全面调查最初如何犯下这些错误，以及如何消除错误的根源。”

空客及航空监管机构称，A380机翼裂缝当前不影响关键的安全部件，但该事件已令空客尴尬不已，也给恩德斯将被任命自6月起担任空客母公司欧洲宇航防务集团（EADS）EAD.PA新一任CEO一事蒙上阴影。

（完）编译：张家伟 发稿：王燕焜

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