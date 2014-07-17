空中客车和波音在航展收获订单接近1000亿美元

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透英国范堡罗7月16日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)和波音(Boeing)(BA.N)在范堡罗航展接到的订单接近1,000亿美元大关，反映出市场对于新客机的需求旺盛，尽管航空公司创纪录的订单量引发了一些疑虑。
最近汉莎航空(LHAG.DE)和法航荷航 (AIRF.PA)等航空公司发布收益预警，令人担心新飞机需求可能锐减，甚至会取消订单。
空中客车对分析师称，可能减产销量最高的A330客机，以完成转向升级版机型的三年过渡期。该机型已在航展推出。
本届航展交投热络，前三天的订单及合同承诺额就已超过2012年范堡罗航展的720亿美元。2013年巴黎航展成交的订单总额为1,350亿美元。
空中客车收获逾600亿美元订单和合同承诺，受其重新设计引擎并且能效更高的A330需求带动。
但波音周三将其反超。
卡塔尔航空(Qatar Airways)订购50架波音777-9飞机，价值190亿美元，附加再购买50架的选择权，交易额有可能翻倍。
中国海南航空(600221.SS)也宣布计划订购50架波音737 MAX 8飞机，登记价格价值51亿美元。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 高琦)
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路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。