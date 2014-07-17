空中客车和波音在航展收获订单接近1000亿美元

路透英国范堡罗7月16日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)和波音(Boeing)(BA.N)在范堡罗航展接到的订单接近1,000亿美元大关，反映出市场对于新客机的需求旺盛，尽管航空公司创纪录的订单量引发了一些疑虑。

最近汉莎航空(LHAG.DE)和法航荷航 (AIRF.PA)等航空公司发布收益预警，令人担心新飞机需求可能锐减，甚至会取消订单。

空中客车对分析师称，可能减产销量最高的A330客机，以完成转向升级版机型的三年过渡期。该机型已在航展推出。

本届航展交投热络，前三天的订单及合同承诺额就已超过2012年范堡罗航展的720亿美元。2013年巴黎航展成交的订单总额为1,350亿美元。

空中客车收获逾600亿美元订单和合同承诺，受其重新设计引擎并且能效更高的A330需求带动。

但波音周三将其反超。

卡塔尔航空(Qatar Airways)订购50架波音777-9飞机，价值190亿美元，附加再购买50架的选择权，交易额有可能翻倍。

中国海南航空(600221.SS)也宣布计划订购50架波音737 MAX 8飞机，登记价格价值51亿美元。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 高琦)

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