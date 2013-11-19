空客波音与海湾国家签零部件供应协议 回馈巨额飞机订单

路透迪拜11月18日 -空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA和波音(Boeing)(BA.N)周一同意将从阿布扎比采购的零件和原材料金额提高两倍，价值逾50亿美元，因为海湾国家希望在与飞机制造商达成巨额订单后，也能互惠性地提振自身经济。

迪拜航展在第二天重心转移，推动这些飞机需求最强劲国家的飞机零部件制造业加速增长。此举将有助于分流1,500亿美元新飞机订单的部分利润。

空中客车与阿布扎比国有投资基金Mubadala达成新协议，后者旗下的航空子公司已经在为空客和波音制造次要零部件。这也证实了一篇路透报导的内容。

此外，波音也表示已经和Mubadala签署协议，后者将向波音提供最多25亿美元的先进复合材料和金属。

这些协议将令坐落在偏远绿洲中的城镇阿尔艾因(Al-Ain)受益。那里有一家2.5亿美元的工厂，主要雇佣女工。该厂生产复合材料和金属零部件，与英国GKN(GKN.L)和美国的Spirit Aerosystems(SPR.N)展开竞争。

波音还称已经与阿布扎比国有制造业投资公司Tawazun PrecisionIndustries达成协议，将在阿联酋设厂生产复合材料。

协议双方称，该厂将于2016年完工并投产，将为包括波音在内的制造商提供部件，但未披露财务细节。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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