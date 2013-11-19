空客波音与海湾国家签零部件供应协议 回馈巨额飞机订单

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迪拜11月18日 -空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA和波音(Boeing)(BA.N)周一同意将从阿布扎比采购的零件和原材料金额提高两倍，价值逾50亿美元，因为海湾国家希望在与飞机制造商达成巨额订单后，也能互惠性地提振自身经济。
迪拜航展在第二天重心转移，推动这些飞机需求最强劲国家的飞机零部件制造业加速增长。此举将有助于分流1,500亿美元新飞机订单的部分利润。
空中客车与阿布扎比国有投资基金Mubadala达成新协议，后者旗下的航空子公司已经在为空客和波音制造次要零部件。这也证实了一篇路透报导的内容。
此外，波音也表示已经和Mubadala签署协议，后者将向波音提供最多25亿美元的先进复合材料和金属。
这些协议将令坐落在偏远绿洲中的城镇阿尔艾因(Al-Ain)受益。那里有一家2.5亿美元的工厂，主要雇佣女工。该厂生产复合材料和金属零部件，与英国GKN(GKN.L)和美国的Spirit Aerosystems(SPR.N)展开竞争。
波音还称已经与阿布扎比国有制造业投资公司Tawazun PrecisionIndustries达成协议，将在阿联酋设厂生产复合材料。
协议双方称，该厂将于2016年完工并投产，将为包括波音在内的制造商提供部件，但未披露财务细节。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)