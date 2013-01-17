空客2012年接获914架飞机订单 落后波音

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透法国土鲁斯1月17日 - 飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士)公布2012年订单较上年减少43%,并将全球最大飞机制造商的头衔让给波音,但空客预测今年订单和出货量均将改善,因为航空公司致力于减少燃料成本.
空中客车也表示,有信心能在今年中期完成碳纤材质新型客机A350的处女航.对手波音的787梦幻客机因为电池隐患,被美国联邦航空管理局(FAA)暂时停飞.
空客表示2012年收到914架飞机订单,波音去年迎头赶上,光是一种机型就卖出了相同数量.
扣除取消的订单,空客去年售出833架飞机.
空客去年订单总数远超过650架的目标,市占率为41%,波音则新接1,339架订单.
波音去年售出921架飞机,领先空客.
空客周四也表示,A350客机将采用锂电池,不过A350的设计与波音梦幻客机不同.(完)
(编译 沈以文; 审校 高琦)
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