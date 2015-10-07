空客与庞巴迪就CSeries喷射机的投资谈判已停止

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透蒙特利尔/华盛顿/巴黎10月6日 - 欧洲飞机制造商空中客车(Airbus/空中巴士)(AIR.PA)周二取消与加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)就扶持CSeries喷射机的谈判，使得庞巴迪想继续在航空产业一线军团中竞争的梦想，面临越来越少的选项。
这是庞巴迪最新遭遇的一次打击，该公司数月来力图增加手中日益缩小的现金储备。此前，路透已报导庞巴迪与空客接触一项投资事宜。
庞巴迪和空客均承认双方确实有过谈判。一位知悉内情的消息人士称，在公开谈判消息之后没多久，空客即终止讨论。
根据那项提议的结盟，空客将帮助庞巴迪完成目前陷入困境的飞机开发工作，以换取在这项计划的控股股权，这实际上是终结了庞巴迪想独力打进全球航空低端市场的努力。
路透披露双方有接触的报导之后，庞巴迪股价在多伦多证交所跳涨13%，收盘劲扬15%至1.77加元。
空客在路透的报导后证实该公司一直在与庞巴迪探讨业务上的机会，但称如今将不再进行这类讨论。[nL3S1264MZ]
庞巴迪亦证实与空客谈过“一些业务机会”，但这些讨论已经不再进行。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
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