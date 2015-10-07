空客与庞巴迪就CSeries喷射机的投资谈判已停止

路透蒙特利尔/华盛顿/巴黎10月6日 - 欧洲飞机制造商空中客车(Airbus/空中巴士)(AIR.PA)周二取消与加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)就扶持CSeries喷射机的谈判，使得庞巴迪想继续在航空产业一线军团中竞争的梦想，面临越来越少的选项。

这是庞巴迪最新遭遇的一次打击，该公司数月来力图增加手中日益缩小的现金储备。此前，路透已报导庞巴迪与空客接触一项投资事宜。

庞巴迪和空客均承认双方确实有过谈判。一位知悉内情的消息人士称，在公开谈判消息之后没多久，空客即终止讨论。

根据那项提议的结盟，空客将帮助庞巴迪完成目前陷入困境的飞机开发工作，以换取在这项计划的控股股权，这实际上是终结了庞巴迪想独力打进全球航空低端市场的努力。

路透披露双方有接触的报导之后，庞巴迪股价在多伦多证交所跳涨13%，收盘劲扬15%至1.77加元。

空客在路透的报导后证实该公司一直在与庞巴迪探讨业务上的机会，但称如今将不再进行这类讨论。[nL3S1264MZ]

庞巴迪亦证实与空客谈过“一些业务机会”，但这些讨论已经不再进行。(完)