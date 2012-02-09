所有现役A380客机均需接受机翼裂缝检查

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透吉隆坡/巴黎2月8日电（记者 Tim Hepher/Laurence Frost）---欧洲航空安全局周三要求，对全部68架现役空中客车A380客机进行机翼裂缝检查，称如果不进行补救，该缺陷可能引发安全风险。
此前澳洲航空（Qantas Airways）(QAN.AX)停飞一架A380客机一周，因在机翼零件上发现36处裂缝。
欧洲航空安全局发言人Dominique Fouda表示，新举措“反映第一轮检查的结果，几乎所有接受检查的A380客机都存在机翼裂缝”。
“如果不能发现并改正这种问题，A380客机的结构完整性可能会下降。”
空客发言人Stefan Schaffrath指出，受损的L形零件用於连接机翼表面及其下方支架，“并非主要承重结构”。
每架A380客机上有约4,000个此类支架，少量发现裂缝。但Schaffrath表示“A380客机的安全运营并不存在风险”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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