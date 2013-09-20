空客称已接获100架A320neo订单承诺

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透新加坡9月19日 - 空中客车EAD.PA愈发接近签下一份确认订单。此前，该公司已获得100架升级版A320客机的采购承诺，其中包括已经宣布的协议。
飞行国际(Flightglobal)网站报道称，空中客车中国公司总裁陈菊明在专场新闻发布会上表示，在空客备货前，空客320neo客机的购买协议一定要获得中国政府的批准。
陈菊明还表示，空客还在与其他潜在的中国买家洽谈更多A320neo客机订单。
空客的一名发言人也证实了上述言论。
空客和波音陷入了争夺窄体机市场客户的激烈竞争中。
波音公司本月早些时候作出的最新预测称，中国未来20年将需要接收3,900架类似客机，意味着中国有望成为波音和空客两公司最大的市场。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。