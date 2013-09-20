空客称已接获100架A320neo订单承诺

路透新加坡9月19日 - 空中客车EAD.PA愈发接近签下一份确认订单。此前，该公司已获得100架升级版A320客机的采购承诺，其中包括已经宣布的协议。

飞行国际(Flightglobal)网站报道称，空中客车中国公司总裁陈菊明在专场新闻发布会上表示，在空客备货前，空客320neo客机的购买协议一定要获得中国政府的批准。

陈菊明还表示，空客还在与其他潜在的中国买家洽谈更多A320neo客机订单。

空客的一名发言人也证实了上述言论。

空客和波音陷入了争夺窄体机市场客户的激烈竞争中。

波音公司本月早些时候作出的最新预测称，中国未来20年将需要接收3,900架类似客机，意味着中国有望成为波音和空客两公司最大的市场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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